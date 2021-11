Malhação: Sonhos

Nat chama por Lobão e Germano explica a Luiz que a lutadora perdeu a memória. Cobra se esquiva dos golpes de Duca no ringue e Jade se irrita. Pedro apressa o chaveiro e diz que Karina está presa no apartamento. Joaquina comete um erro, mas Edgard consegue recuperar seu plano para resgatar a família de Cobra. O chaveiro se recusa a abrir a porta sem seu pagamento e Pedro se desespera. Cobra registra que sua família não está mais no ginásio e parte para cima de Duca no ringue. Heideguer percebe a armação do lutador exige que seus capangas encontrem Quitéria e os filhos. Karina teme pela vida de Gael com a proximidade da luta demonstrativa com Lobão. Luiz questiona Nat. Começa o último round da luta entre Duca e Cobra.

Nos Tempos do Imperador

Pilar ajuda Luísa a retomar seu ânimo. Caxias avisa que o Conselho de Ministros permitiu que Pedro fosse à guerra como comandante em chefe. Borges faz negócios escusos com Tonico, e Nélio os observa. Luísa retoma as atividades da Sociedade das Camélias. Dolores vai ao ateliê de Zayla. Lota flagra a armação de Batista, Lupita e Quinzinho.

Quanto Mais Vida, Melhor

Osvaldo oferece sua casa para colocar os móveis do salão. Cora afirma a Nunes que Flávia não é a comissária que estava no acidente de avião. Neném se culpa por Nedda ter perdido seu salão. Marcelo questiona Carmem sobre a morte do marido de Paula. Joana se decepciona ao saber que Guilherme não pretende se separar de Rose. Nunes e Prado falam para Guilherme que Flávia pode estar envolvida em um furto e pedem que ele a reconheça pela foto. Cora manda seus irmãos encontrarem Flávia. Rose desiste ir à casa de Neném. Flávia se disfarça para cantar na Pulp Fiction. Neco e Leco ameaçam Murilo para descobrir o paradeiro de Flávia.

Um Lugar ao Sol

Bárbara fica abalada quando a médica revela que uma nova gestação é impossível. Santiago avisa a Christian/Renato sobre o diagnóstico irreversível de Bárbara e informa que a filha está indo em direção a Búzios. Nicole conta a Rebeca que Christian/Renato tem um filho fora do casamento. Christian/Renato salva Bárbara. Joy rejeita Ravi. Rebeca fica surpresa ao encontrar com Felipe em Búzios, e os dois se beijam. Túlio fica sabendo que Rebeca esteve com Felipe em Búzios. Rebeca conta para Túlio que Renato/Christian tem um filho fora do casamento. Mateus descobre que Lara mentiu para ele, ao dizer que havia parado de tomar pílula. Durante o jantar em homenagem a Christian/Renato, Túlio revela a Santiago que o marido de Bárbara tem um filho.