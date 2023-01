Mar do Sertão

Dom Tião diz a José que não pode revelar a verdade sobre o mandante de sua morte. Omar afirma que sente vergonha de Maruan, que garante que se casará com Labibe mesmo sem a aprovação do pai. Sabá e Nivalda pensam em como derrotar Floro e Vespertino. Deodora descobre que Tertulinho interditou o Coronel e cobra explicações de Márcio Castro. José pergunta a Tertulinho se ele foi o mandante de sua tentativa de assassinato. Timbó aconselha Omar. Vespertino e Floro planejam embolsar o dinheiro do hospital de Candoca. Omar oferece ouro para que Labibe desista de Maruan.

Vai na Fé

Carlão segue com o bandido no carro e acaba se envolvendo em um acidente. Carlão volta para casa arrasado, e a família o consola. Carlão conversa com Joel sobre o conserto do carro. Sol pede um adiantamento para Lui, e Wilma se enfurece. Anthony mostra o clipe de Lui em seu site. Ben conversa com Emílio na cadeia. Guiga é chamada para depor. Theo assiste ao clipe, encantado por Sol. Lui se decepciona com as críticas de Wilma. Theo tenta convencer Ben a ir com ele ver Sol dançar. Lumiar leva Guiga para o Refúgio, e ela se desespera. Theo aparece na casa de show, e Sol o reconhece. Ben mostra o clipe para Lumiar e a questiona sobre Lui. Theo tenta obrigar Sol a sair com ele.

Travessia

Oto diz a Helô que não tem advogado. Joel aconselha Brisa a ficar preparada para a possível prisão de Oto. Isa avista Theo no acostamento da estrada, e Monteiro manda o filho entrar no carro. Helô não acredita que Oto tenha feito o hackeamento sozinho para impressionar Moretti. Guida diz a Leonor que quer enlouquecer Moretti. Guida decide conversar com Caíque, depois que Rudá lhe conta como descobriu que é assexual. Brisa fica preocupada quando Oto lhe avisa que Helô interrogará Moretti e Guerra. Um amigo de Dante conta ao professor que Guerra entrará na licitação do casarão e que Ari fará a campanha. Moretti vê a foto de Guerra entrando em sua casa.