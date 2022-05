Além da Ilusão

Davi e Joaquim impedem Nelsinho de fazer algum mal a Isadora. Margô e Julinha brigam em cima do palco. Joaquim estranha a ausência de Rafael ao chegar com o delegado no quarto de hotel. Isadora volta a trabalhar. Joaquim questiona Rafael sobre seu sumiço. Isadora sente-se mal, e Davi fica preocupado. Úrsula é hostil com Olívia. Inácio bate com a cabeça ao ser derrubado por Tavito. Salvador vai à tecelagem para falar com Isadora. Inácio não se lembra de Arminda. Tenório abandona a batina e volta para Campos. Matias conta para Leônidas que é o pai da filha de Heloísa. Salvador procura Rafael.



Pantanal

José Leôncio manda Tadeu preparar o avião para levar Tibério ao hospital. Trindade ameaça matar Levi. Muda se sente culpada. Trindade impede Juma de matar Levi. Irma fica impactada com José Lucas. Túlio dispensa José Lucas de sua comitiva para o peão aceitar o convite de José Leôncio. Jove ordena que os peões não façam nada contra Levi. Filó percebe que Juma ainda não se deitou com Jove e se dispõe a conversar com a jovem. Irma elogia Jove. Muda promete soltar Levi se ele lhe ajudar com a vingança contra Tenório. José Leôncio é carinhoso com Tadeu. José Leôncio cobra Jove pela fuga de Levi.



A Rede Globo não divulgou o resumo do último capítulo de Quanto Mais Vida, Melhor!.