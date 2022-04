Além da Ilusão

Eugênio chega ao cassino com Úrsula e se mantém afastado de Violeta. Joaquim exige que Iolanda desmascare Rafael. Bento avisa a Lorenzo que não voltará para o Brasil. Davi cai na armação de Joaquim. Iolanda diz que Rafael é pai de Toninho. Silvana consola Bento. Davi conversa com Margô e Iolanda. Leônidas sugere uma nova forma de tratamento para Matias. Úrsula tenta convencer Isadora a desistir de Rafael. Mariana exige ser locutora como Arminda. Davi procura Isadora. Isadora vai ao encontro de Iolanda.



Quanto Mais Vida, Melhor!

Guilherme pede para Flávia não revelar a verdade para Tigrão. Edson provoca Osvaldo na frente de Nedda. Flávia convida Neném e Paula para serem padrinhos de seu casamento. Cora sugere que Roni use o salão de Nedda para lavar dinheiro. Guilherme conversa com Neném sobre Tigrão. Cora insiste para que Roni fale com Nedda. Celina se desespera ao saber que Guilherme e Flávia vão se casar. Celina conta para Daniel sobre o casamento de Guilherme.



Pantanal

O Velho do Rio repreende Juma por ter mandado Jove embora. Tibério questiona Muda sobre sua presença na tapera de Juma. Juma não deixa Jove tirar uma foto sua. Guta decide ir embora com Jove e pede carona para Tadeu. Muda pensa em cumprir sua vingança contra Juma. Jove recrimina Tenório quando ele critica Guta. Jove tem uma longa conversa com José Leôncio. Tadeu ajuda Jove a fotografar o Pantanal. Juma e Muda são ameaçadas por um caçador.