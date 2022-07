Além da Ilusão

Úrsula se preocupa com o rompante de Joaquim. Matias nega para Olívia que tenha envolvimento na morte de Elisa e ameaça Heloísa. Onofre confronta Abel sobre a denúncia na participação de Lucinha no time de futebol. Matias tem um surto e Elias intervém. Heloísa pede que Olívia se afaste de Matias. Eugênio conforta Violeta, que sofre com a traição de Matias e Heloísa. Joaquim se desentende com Abel, que promete vingança. Davi liberta Isadora e todos denunciam a atitude de Joaquim. Leônidas conhece Nise da Silveira e apresenta Matias para a psiquiatra. Salvador dá voz de prisão a Enrico e Emília. Joaquim flagra Davi e Isadora juntos.

Cara e Coragem

Anita revela a Jéssica como conseguiu o terninho laranja que usava quando se conheceram na noite da morte de Clarice. Anita lembra que recebeu um pedido Clarice para vestir o terno e se encontrar com ela, mas a empresária não apareceu. Andréa garante para a delegada Marcela que Clarice não tirou a própria vida e explica sobre a carta escrita por Clarice. Alfredo reage com ciúmes ao saber que Pat vai levar Moa para a casa da família. Ítalo ajuda Andréa a passar pelos jornalistas que a aguardam na porta da delegacia e ela concorda em contar sobre seu depoimento. Pat e Moa recebem um convite inusitado e anônimo, com um recado sobre a fórmula. Olívia descobre que Lou está trabalhando como dublê. A delegada Marcela resolve reabrir o caso de Clarice após o depoimento de Andréa e das mulheres do grupo.

Pantanal

Filó sugere que José Leôncio mostre a Juma como ficou a foto que Jove tirou do Velho do Rio. Maria Bruaca comenta com Guta que achou estranho Tenório ter chegado de chalana na fazenda. Mariana diz a Irma que José Leôncio sente ciúmes da filha com Trindade. Juma avisa a José Lucas que Jove não é mais seu marido e diz ao cunhado que não quer que ele vá embora. Trindade avisa a José Leôncio que José Lucas e Juma estão na tapera e não querem companhia. Guta implora para que a mãe lute por seus direitos. Tenório se depara com Maria Bruaca apontando uma arma contra ele.