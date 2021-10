Malhação: Sonhos

Gael prende Luiz dentro do carro. Disfarçado, Gael se aproxima de Karina e dá dicas sobre a adversária da filha. Luiz não aparece para lutar e Lobão fica furioso. João torce pela derrota de Duca. Outro lutador sobe ao ringue para lutar com Duca. Cobra vence sua luta e Heideguer fica animado. Gael conta a Cobra o que aconteceu com Luiz. Cobra tenta dar uma dica a Karina sobre sua luta e Lobão fica irritado. Dandara se desespera ao ver a adversária de Karina. Gael corre para perto do ringue ao ver a filha apanhar de Ronda.

Nos Tempos do Imperador

Isabel protege Guebo. Samuel insiste que Pilar lhe conte a verdade. Zayla chantageia Pilar e exige que ela arrume um namorado para afastar Samuel. Teresa conversa com Luísa. Cândida confronta Zayla. Mauá aconselha Samuel a pressionar Pilar. Pedro pede perdão a Luísa. Quinzinho vence as apostas sobre o casamento de Isabel. Augusto beija Leopoldina. Nélio conta a Pilar sobre a doença de Eudoro. Pedro comenta com Teresa sua preocupação com a reação de Solano Lopez ao casamento de Isabel. Nino revela a Tonico que Solano visitou Pedro.

Pega-Pega

Eric mostra a foto para Maria Pia, comprovando que Malagueta é o quarto ladrão do hotel e que ela é cúmplice do bandido. Luiza conta a Antônia que Timo´teo era pai de Malagueta. Os policiais dão ordem de prisão a Malagueta, que se atira da janela tentando fugir. Malagueta se esconde em um alçapão, mas acaba preso. Sabine fica horrorizada ao saber da prisão de Malagueta. Eric pressiona Maria Pia a confessar que nunca foi ameaçada por Malagueta e que não o denunciou porque não quis.

Império

José Alfredo e Maria Marta ficam extasiados com o que encontram na piscina. Maria Clara acerta os detalhes de seu vestido de casamento. Maria Clara e João Lucas questionam Cristina sobre o paradeiro de José Alfredo. José Alfredo liga para Antoninho. Maurílio faz uma ligação misteriosa. Vicente faz a prova do fraque. José Alfredo e Josué saem de Petrópolis e viajam para outra cidade. Silviano vai até a joalheria Império. Xana procura por Cristina na joalheria. Silviano faz uma ligação misteriosa e viaja para Petrópolis. Salvador pinta um quadro do rosto de Orville. Cláudio conversa com Leonardo.