Malhação: Sonhos

Cobra e Jade decidem se abrigar na casa abandonada. Pedro lamenta com Karina sobre seu futuro na música. Duca afirma a Gael que Cobra lutou de verdade. Germano desconfia de Lobão e questiona Nat sobre seu suposto namorado. Quitéria se preocupa com seu filho. Todos se preparam para ver a participação de Sol no programa Altas Horas. Os capangas de Heideguer procuram por Jade e Cobra.

Nos Tempos do Imperador

Samuel disfarça e afirma a Tonico que não conhecia Ambrósio nem Jorge. Isabel pede que Gastão lhe dê um filho. Samuel fica aflito ao mentir para Pedro. Vitória tem a ideia de fazer uma noite só de mulheres para salvar o cassino. Gastão parte para a guerra. Batista questiona Lota sobre o pai de Bernardinho. Zayla desconfia da proximidade entre Dolores e Nélio. Tonico provoca Pedro a desobedecer às ordens de segurança de Caxias. Pedro é sequestrado.

Quanto Mais Vida, Melhor

Flávia tenta fugir, mas acaba presa. Neném decide ajudar Flávia. Odete acorda doente, e Juca trabalha em seu lugar. Soraia provoca Tina durante a aula, e Tigrão acha graça. Neném visita Flávia na cadeia. Rose se oferece para ajudar Joana com o seu projeto na clínica de Guilherme. Juca distribui as quentinhas para pessoas em situação de rua, sem que Odete saiba. Rose tenta convencer Guilherme a bancar o projeto de Joana. Tigrão convida Soraia e Tina para irem à sua casa. Cora ameaça Flávia. Neném recebe uma mensagem de socorro da dançarina e exige que Guilherme a tire da cadeia.

Um Lugar ao Sol

Lara afirma a Noca que descobrirá o que realmente aconteceu com os irmãos gêmeos. Rebeca fica desconcertada ao saber por Bela que Felipe vai se mudar pra Paris. Cecília abre um embrulho que Felipe deixou para Rebeca. Elenice descobre que Alípio usa uma tornozeleira eletrônica. Cecília se embriaga e Bela a leva para o hospital. Cecília acusa Rebeca de ter seduzido Felipe. Elenice e Alípio ficam juntos. Lara resolve vender quentinha na porta do Engenhão, com a esperança de encontrar o irmão de Christian. Ravi nota que Ruth está com uma camisa manchada de sangue no punho, exatamente como estava a de Túlio ao matar um inseto no carro. Ravi avisa a Christian/Renato que Túlio e Ruth são amantes.