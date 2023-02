Mar do Sertão

Tertulinho discute com José e se desespera quando vê as algas no açude. Floro e Vespertino não acreditam na denúncia de Candoca. Xaviera se surpreende com a beleza das esposas de Omar. O Coronel se aconselha com Dagmar. Kadija e as outras esposas exigem que Omar perdoe Maruan. Omar bebe a água contaminada, e Maruan se desespera. Lorena e Anita avisam a todos para não utilizar a água. José vai atrás de uma bióloga para resolver o problema. Timbó tem uma ideia e pede o apoio de Candoca. José chega com a bióloga à fazenda Palmeiral. Timbó e Candoca chegam com caminhões-pipa na cidade.



Vai na Fé

Sol desiste de viajar e volta para casa com Carlão. Wilma se enfurece, e Lui tenta apaziguar a situação. O trailer de Fábio desmonta no mecânico. Lui avisa a Wilma que comprará uma passagem de avião para Sol ir com ele para a turnê. Alzira faz conjecturas sobre o negócio de Theo e o deixa irritado. Wilma pede para Érika voltar a trabalhar com Lui, mas ela rejeita a proposta. Sol sofre por não poder ir para a turnê. Kate se oferece para trabalhar no café. Orfeu ameaça Theo ao ver a propaganda sobre o prêmio ao qual ele foi indicado. Kate troca olhares com Theo. Wilma manda Lui se desculpar com Érika. Lui vai à casa de Sol com uma enfermeira e implora que ela vá com ele para a Bahia.



Travessia

Dina repreende Ari por ter falado do estado de Guerra na presença de Chiara. Gil conta a Ari sobre o golpe que sofreu. Moretti nega quando Stenio pergunta ao cliente se ele teve alguma participação no acidente de Guerra. Leonor diz a Cotinha que Cidália não corre mais risco de morte. Ivan mente, dizendo a Dante e Sara que Guida desmarcou o encontro com ele. Dina aconselha Brisa a ir embora do hospital. Stenio afirma para Olívia e Laís que colocaram uma bomba no carro de Guerra. Ari se nega a cumprir o acordo que Guerra fez com Brisa e avisa à ex-mulher que não desistirá da guarda de Tonho. Talita e Lídia repreendem Ari por estar sentado na cadeira de Guerra.