Mar do Sertão

Candoca tenta despistar José. O Coronel revela a Tertulinho a verdade sobre seus negócios. Xaviera conta para Muruan sobre a história do documento, e ele se preocupa com José. Candoca finge dormir para não falar com José. Sabá conta para Nivalda seu plano para enganar Timbó. Tereza tira Timbó do bar de Janjão e não deixa que ele assuma nenhuma conta no local. O Coronel se irrita ao saber que ainda não encontraram petróleo em suas terras. Deodora chantageia Eudoro para que ele publique uma matéria sua. Nivalda tenta convencer Tereza a ir para sua casa. Candoca confronta Tertulinho com a certidão de Rivaldo Pereira nas mãos.



Cara e Coragem

Pat mente para manter Moa afastado e seguir com o plano de Ítalo. Ítalo entrega a Marcela provas contra Danilo. Pat convence Rômulo a fazer uma festa em sua casa para a promoção de sua nova carreira. Paulo e Fernanda se beijam. Moa confessa a Milton que teme pela segurança de Pat ao se relacionar com Rômulo. Hugo e Enzo vão encontrar Armandinho e Luana e são hostilizados por um grupo de homens no bar. Moa procura Clarice e Leonardo para tentar descobrir informações sobre a aliança de Rômulo e Danilo. Alfredo leva o exame de DNA para Pat e confirma que Moa é o pai biológico de Sossô. Rebeca mostra, com estranhamento, para Moa a carteira Arrais de Danilo, que é uma autorização para pilotar embarcações de pequeno porte. Regina manuseia a arma que ganhou de Alexei.



Travessia

Cotinha discute com Moretti, diante das ameaças que o empresário faz para sua sobrinha. Rudá chama a polícia para tirar Moretti da casa de Cotinha. Oto diz a Laís que sentiu um tom de ameaça em Moretti. Laís sugere que Oto converse com Stenio para pedir uma medida protetiva para Brisa. Núbia conta a Ari que descobriu que Oto fez algo de errado antes de ser preso com Brisa. Dante pergunta a Cidália qual era a marca do carro de Débora. Guida passa com o carro por cima do portão da casa de Moretti.