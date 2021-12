Magazine Confira o resumo das novelas desta sexta-feira, 31 de dezembro de 2021

Malhação Nat se incomoda ao ver Duca com Bianca. Edgard aceita morar com Lucrécia e os dois acabam dormindo juntos. No site de relacionamentos, Delma conversa com um homem sem saber que é René. Nat comenta com Lobão que está confusa com suas memórias. René conta para Dandara que está gostando de Delma. Luiz e Lobão se desesperam quando não encontram Nat em casa. Sol apr...