Magazine Confira o resumo das novelas desta sexta-feira, 4 de março de 2022

Além da Ilusão Isadora convence Davi a não ir embora. Giovanna se desespera com o sumiço de Lorenzo. Heloísa reclama de Violeta chamar Leônidas para cuidar de Matias. Isadora não aceita remarcar a data do noivado e Joaquim tenta esconder a raiva. Julinha se preocupa com as chantagens de Arminda. Manuela flagra Davi na estação de trem. Julinha convence Geraldo a deixá...