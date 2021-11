Malhação: Sonhos

Lobão expulsa Gael de sua casa e Karina garante que provará que não é filha do vilão. Dandara pede que Gael se afaste de Karina por um tempo. Sol e Pedro discutem. João apresenta a Batalha Musical. Delma chega para assistir à apresentação de Pedro. Sol decide mudar a música combinada e Pedro se irrita, mas a Galera da Ribalta faz sucesso. João pede que Vicki se afaste por causa de Bianca. Roberta tenta se entender com Delma. Sol e Pedro brigam e a menina ameaça sair da banda. Bianca propõe namoro a João.

Nos Tempos do Imperador

Dolores se revolta contra Pilar. Tonico expulsa Pilar e Luísa de sua casa. Pedro comenta com Gastão e Augusto sobre as ameaças de Solano Lopez. Isabel e Leopoldina afirmam que sentirão falta uma da outra após seus casamentos. Tonico beija Zayla à força, e a moça afirma que ama Samuel. Luísa confessa seu amor por Pedro a Dumas. Lupita ameaça contar a verdade sobre os imóveis de Vitória, caso Quinzinho não beije Lota. Dolores questiona Pilar sobre Samuel. A mãe de Augusto não autoriza seu casamento com Leopoldina.

Pega-Pega

Antônia não confronta Aníbal na festa de Natal. Lígia se espanta quando Maria Pia lhe conta que gerou uma criança para Eric. Antônia confessa a Júlio que não consegue mais lutar contra o amor que sente pelo rapaz. Maria Pia pede ao pai que consiga uma autorização para que ela visite Malagueta na noite de Natal. Agnaldo e Sandra Helena se reconciliam. Douglas dá uma bicicleta para Gabriel, que confessa ao pai que o ama. Aníbal depõe na delegacia.

A Rede Globo não divulgou o resumo do último capítulo de Império.