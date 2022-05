Além da Ilusão

Eugênio se esconde para observar Violeta e Isadora na supervisão do carregamento dos tecidos. Matias volta para casa e Heloísa implica com ele. Eugênio se revela ao ver Natan e Mércia embarcando no caminhão. Isadora flagra Eugênio e Violeta aos beijos. Matias afirma a Heloísa que sabe onde está sua filha. Violeta fica triste ao saber que Isadora viajou sem falar com ela. Olívia embarca com Mércia e Natan para Belém. Lorenzo chega em casa e Giovanna se emociona. Fátima chora com a partida de Olívia. Lorenzo conta para Abílio e Letícia que Bento morreu e mantém a promessa de manter segredo sobre o paradeiro do amigo. Matias engana Violeta. Davi pede a ajuda de Arthur para encontrar o pai de Toninho.



Quanto Mais Vida, Melhor!

Neném e Tigrão salvam Tina. Flávia grava o clipe com a banda de Murilo. Guilherme faz várias operações no hospital público. Paula espiona Carmem. Guilherme assina a procuração para Daniel e Celina. Neném vai tirar satisfação com Roni. Cora paga seus capangas. Joana e Marcelo reatam. Paula arma um plano contra Carmem. Chega o dia do aniversário de Tigrão. Celina implica com Joana e os funcionários da clínica. Paula explica seu plano para Marcelo. Rose volta para o Brasil e procura Neném.



Pantanal

Gustavo conversa com Nayara sobre Madeleine. Juma se declara para Jove. José Leôncio enfrenta Jove, e Juma sai em sua defesa. Guta critica José Leôncio, e Filó fica incomodada. Tibério convence Jove a se despedir de Juma e voltar para a fazenda. Tenório discute com Guta. Maria gosta dos elogios que recebe de Alcides. Jove briga com José Leôncio. Muda pensa em cumprir sua vingança. Jove leva Juma com ele para o Rio de Janeiro. José Leôncio se desespera ao saber que Juma foi embora com Jove.