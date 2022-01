Malhação: Sonhos

Lobão pede que Nat finja que está apaixonada por Duca. René se declara para Delma, que se incomoda com a armação do professor e Dandara. Lincoln aconselha Delma, que decide beijar René. Pedro apoia o relacionamento entre Delma e René. Lobão orienta Nat para colocar seu plano de vingança em prática. Sol comemora suas possibilidades de melhorar a sua vida e a de sua mãe. BB e Lírio tentam descobrir o segredo de Joaquina. Pedro arma uma festa-surpresa para Karina. Nat finge passar mal e abraça Duca. Bianca e Gael flagram Duca e Nat juntos na academia.

Nos Tempos do Imperador

Gastão se sente traído por Isabel. Zayla comanda a libertação das mulheres, e Justina afirma que Guebo teria orgulho dela. Caxias convida Samuel para ir para a guerra com ele. Bernardinho pede ajuda a Tonico, que acaba descobrindo o possível paradeiro de Dolores e Nélio. Isabel não consegue se entender com Gastão. Pilar se desespera ao saber que Samuel irá para a guerra. Zayla e Justina reencontram Guebo, Olu e Cândida. Samuel parte com Caxias para a guerra.

Quanto Mais Vida, Melhor

Paula não consegue convencer Neném a voltar para casa. Joana expulsa Guilherme do centro cirúrgico. Flávia incentiva Paula a não desistir de Neném. Guilherme vê a Morte e decide operar seu pai. Paula resolve falar com a diretoria do América e faz uma proposta para o time. Murilo devolve a medalhinha de Neném e Bianca ajuda Ingrid a se aproximar do músico. Paula exige que Trombada devolva o carro de Osvaldo. Guilherme abraça Joana depois da cirurgia e Celina percebe o incômodo de Rose. Paula e Osvaldo interceptam o ônibus de Neném com um helicóptero.

Um Lugar ao Sol

Ilana e Breno discutem e decidem que Gabriela não será mais a médica do casal. Breno aceita se passar por pai de Cecília para ajudar a moça a alugar um apartamento. Rebeca fica atordoada ao perceber que foi fotografada com Felipe por um paparazzo. Santiago propõe que Bárbara atue como estagiária na Redentor, acompanhando o projeto social que Christian/Renato implementou no restaurante de Noca. Julia escuta a conversa de duas amigas falando mal de sua atuação como cantora. Christian/Renato vai atrás de Bárbara ao saber que a mulher foi para o restaurante de Noca.