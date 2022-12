Mar do Sertão

Tertulinho ordena que os jagunços atirem contra Jose, e Joel perde seu emprego ao se recusar ameaçar o amigo. José e Joel se unem. Firmino fica desconcertado na presença de Lorena. Tertulinho questiona Deodora sobre Pajeú. Candoca desconfia dos sentimentos de Pajeú por Deodora. O Coronel desperta para Deodora e confronta a esposa. Tomás acaba deixando escapar para Rosinha sobre a ajuda financeira de Maruan. Coronel tranca Deodora em seu quarto. Pajeú afirma a José que trabalha para Deodora, e José convoca Joel para uma guerra.



Cara e Coragem

Clarice questiona Leonardo sobre as ameaças que recebia antes de a fórmula ser concluída. Rebeca mostra a foto do avô de Danilo para Ítalo, que fica curioso. Clarice pede que Leonardo se entregue à polícia. Jéssica acolhe Duarte ao saber o que ele fez por ela. Olívia faz insinuações sobre ter outro filho, e Alfredo fica incomodado. Clarice revela a Luana que entregou as escrituras das minas para uma pessoa de sua confiança. Rebeca questiona Danilo sobre sua amizade com a família Gusmão. Pat aceita as investidas de Rômulo. Jéssica fala para Anita que teme encontrar com Renan. Regina conta para Danilo sobre o sumiço de Leonardo. Leonardo se junta às pessoas em situação de rua. Renan procura Lou. Clarice descobre que as escrituras que guardou na caixa que deixou com Anita sumiram.



Travessia

Leonor pede emprego a Guerra. Helô convoca Oto para comparecer na delegacia. Oto explica a Brisa o motivo de ter se afastado e pede à namorada que espere por ele. Joel comenta com Marineide que está perdendo gorjetas por causa de Haroldo. Oto reencontra Brisa. Cidália diz a Guerra que Sara, amiga de Débora, quer se encontrar com o empresário. Talita decide escrever a carta em favor de Ari para constar no processo de guarda de Tonho. Núbia acusa Dante de estar contra Ari. Helô avisa a Moretti que ele está em sua mira. Rudá pergunta a Stenio se é por causa do atropelamento que ele veio procurar Moretti. Moretti sente raiva ao sair da delegacia.