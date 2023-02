Mar do Sertão

Deodora chantageia Vespertino e Floro para não denunciar o roubo do dinheiro do hospital. Padre Zezo se despede da pastora Dagmar. Candoca e Tereza conseguem fazer Lorena considerar a ideia de conversar com Dagmar. Timbó avisa a Tereza e Joca que eles irão a um shopping center na capital. Tertulinho fala para Xaviera que não vai ao casamento de José e Candoca, e ela usa Manduca para tentar convencê-lo. Lorena descobre que Firmino é o novo CEO da empresa e se enfurece com a insinuação que ele faz sobre ela. Timbó engana Sabá e compra a casa que ele ofereceu por um preço mais baixo.



Vai na Fé

Lumiar e Ben discutem, e ela deixa o Refúgio com Fred e Guiga. Fábio tenta aconselhar Ben. Lui grava um vídeo se desculpando pelo suposto vazamento de suas fotos. Bruna mostra para Sol as fotos de Lui. Ben decide voltar para casa, e Dora e Fábio se preocupam. Dora alerta Lumiar que Ben está voltando para casa. O caminhão de Romano tenta forçar a passagem atrás de Ben na estrada, e ele fica indignado ao ver o veículo com as luzes apagadas. Sol tem um mau pressentimento, e Marlene se preocupa. Duda manda uma mensagem para Carlão, que acha graça. Romano ultrapassa Ben e segue pela contramão na estrada. Carlão bate o carro contra o caminhão de Romano.



Travessia

Chiara discute com Brisa, acusando a mãe de Tonho de ainda estar interessada em Ari. Pilar pensa em conseguir dinheiro com o inquérito de Brisa, que está guardado com ela e Montez. Guerra nega, em seu depoimento a Helô, que fez um acordo com Moretti e Stenio. Helô confirma com o policial a escuta do celular de Moretti. Stenio recebe uma foto do inquérito de Brisa, enviada por Pilar, e prevê que Moretti será chantageado. Oto e Bia se beijam. Moretti passa pela casa de Guida e ameaça a ex-esposa. Ari flagra Gil paralisado olhando o documento de transferência das ações que estava escondido embaixo do colchão.