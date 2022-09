Mar do Sertão

José encontra Manduca e Joca e os leva até Candoca, sem ser visto. O Coronel questiona sobre o homem misterioso. Deodora sugere que o Coronel compre as terras de Timbó por um preço baixo, na intenção de vendê-las para Laura. José conta sua história para Candoca. José se apresenta a Padre Zezo, e Anita ouve as confissões do homem. Anita comenta com Cira sobre a volta de Zé Paulino. A mando de José, Laura compra a pousada de Quintilha. Tertulinho promete tirar a vida de José.



Cara e Coragem

Pat e Moa ficam boquiabertos com a revelação de Danilo. Alfredo leva Joca para conhecer sua casa, e Olívia fica alerta. Andréa pede para Bob dar uma bolsa de estudos para Lucas. Nadir mostra para Pat o desenho que encontrou de Gui. Pat e Moa discutem com Ítalo. Regina, Leonardo e Danilo reforçam a ideia de plantar para Ítalo uma pista falsa sobre a morte de Clarice. Marcela e Paulo descobrem que Ítalo é milionário. Renan faz um show na companhia de dança e é ovacionado. Gui chora ao ver Pat e Moa se beijando. Leonardo faz Ítalo acreditar que Jonathan pode ter matado Clarice para que ela não ficasse com ele.



Pantanal

Solano diz a Marcelo que Tenório lhe deu a arma para ser usada em caso de defesa. José Leôncio e José Lucas conversam sobre a viabilidade de se criar uma escola-chalana para as crianças. José Lucas convida Irma para ser professora e seguir a vida a seu lado. Renato fica sabendo por Solano que Tenório encomendou a morte de José Leôncio e dos filhos, além de Maria Bruaca e Alcides. Irma fica feliz por Mariana aprovar seu relacionamento com José Lucas. Tenório procura Renato, depois que Solano revela que contou tudo ao filho do grileiro.