Mar do Sertão

Deodora briga com Xaviera antes de sair da casa do filho. Sabá e Nivalda deixam Tereza confusa com as mentiras que inventam. Manduca questiona José sobre os sentimentos dele por Tertulinho. Dom Tião/Fubá Mimoso fala com Tertulinho e Xaviera. Zahym leva Vanclei para almoçar, e Latifa fica constrangida. Xaviera descobre que foi Tertulinho quem contratou Dom Tião/Fubá Mimoso para matar José. José confronta Dom Tião/Fubá Mimoso na rua. Sabá e Nivalda vendem coisas velhas para Timbó e Tereza. Floro e Vespertino armam para desviar dinheiro da prefeitura. Dom Tião/Fubá Mimoso pede perdão a José. Xaviera repreende Tertulinho por seu ato contra José.

Cara e Coragem

Moa se desespera quando Ítalo avisa que perdeu a conexão com Pat. Andréa fica encantada com o jeito de Duarte. Moa aparece na mansão de Rômulo para resgatar Pat. Rômulo avisa que Regina está se separando de Leonardo e Alexei fica interessado. Rebeca decide ir à casa de sua mãe biológica. Regina se insinua para Alexei e o beija. Fernanda flagra Paulo e a delegada Marcela se beijando. Martha conta para Leonardo sobre a negociação que estão fazendo com Danilo. Sossô e Chiquinho ouvem Milton conversando com Nadir sobre a doença de Alfredo. Olívia pede para falar com Pat. Rebeca e Dagmar têm uma longa conversa. Regina e Danilo recebem um Mandado de Citação pela tentativa de homicídio de Clarice. Rômulo pergunta por que Pat estava usando um colar com uma câmera no jantar em sua casa.

Travessia

Guida avisa a Moretti que em breve ele terá que desocupar a casa que pertence a ela. Stenio alerta Moretti para tomar cuidado com Guida. Guerra diz a Ari que Tonho não sairá mais sem seguranças. Guerra pede a Ari para entrar em contato com Oto. Dante diz a Sara que acha que o acidente de Débora compromete Guerra. Juliana comenta com Vandami que o desempenho de Brisa na audiência com o Juiz não foi bom. Oto. Helô conta a Creusa que Juliana está namorando Vandami. Brisa bate na porta de Oto querendo o anel de volta.