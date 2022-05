Além da Ilusão

Davi tenta convencer Iolanda a revelar a verdade sobre a paternidade de Toninho. Ícaro pede que Davi ajude Sirius com seus truques de mágica. Arminda alerta Inácio sobre as intenções de Leopoldo. Leônidas planeja encontrar a filha de Heloísa para se aproximar dela. Tenório recebe notícias de Olívia. Isadora e Violeta conversam sobre suas dores de amor. Geraldo garante a Julinha que Constantino não se envolverá com Margô. Matias sabota a água de Leônidas com um remédio que furtou de Dr. Elias.Pablo rouba pertences de Rafael. Heloísa, Isadora e Leônidas descobrem que Matias sequestrou Violeta.

Quanto Mais Vida, Melhor!

Rose e Tina se animam ao ver que Tigrão e Neném se entenderam. Paula pega o celular de Flávia. Neném se entristece quando Rose diz que voltará para Paris. Ingrid ajuda Paula no plano contra Carmem. Tigrão se entende com Guilherme. Carmem observa a conversa entre Paula e Marcelo. Ingrid recebe várias ofensas pela internet, e Flávia tenta consolá-la. Tina termina com Gabriel. Paula convence Nilton a se disfarçar como Santiago Pachamanca. Gabriel tenta afastar Ingrid da banda. Tucão chega ao hospital para ser atendido por Guilherme. Neném decide ir com Rose para Paris.

Pantanal

José Leôncio fica intrigado com a sucuri navegando na canoa. Tenório avisa a Guta que se tornou sócio de José Leôncio. José Leôncio reage ao menosprezo de Tenório por Tadeu. Maria Bruaca desconfia das viagens de Tenório. Mariana manda Jove voltar ao Pantanal para lutar por seus direitos. Jove se declara a Juma. José Leôncio suspende as remessas de dinheiro para Jove. Irma se magoa com Jove. Gustavo pede para Madeleine conversar com Nayara. Zaquieu alerta sobre o comportamento de Juma e Jove.