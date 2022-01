Magazine Confira o resumo das novelas desta terça-feira, 11 de janeiro de 2022

Malhação Bianca conta a Pedro que sua mãe morreu no parto de Karina e o menino pede perdão à namorada. Gael conversa com Karina e a deixa dormir na casa de Pedro para comemorar seu aniversário. Joaquina se arrepende de ter se infiltrado na fábrica para passar informações a Josefina. Josefina inventa que quer ter aulas particulares com Nando. Gael desconfia de ...