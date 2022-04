Além da Ilusão

Joaquim deixa o jantar de Violeta. Emília aposta no cassino para comprar a bicicleta que Jojô pediu. Enrico conhece Emília. Úrsula vê quando Eugênio e Violeta se beijam. Gaspar ameaça Joaquim para nunca mais atentar contra Rafael. Arminda se encanta com Inácio e Santa incentiva a neta a se envolver com o rapaz. Úrsula se desespera ao chegar em casa e ver Joaquim ferido. Joaquim conta a Úrsula que foi atacado por Gaspar. Joaquim finge apoiar o novo romance de Isadora, mas insinua que ninguém sabe sobre o passado de Rafael. Isadora pede para conhecer alguém do passado de Rafael.



Quanto Mais Vida, Melhor

Roni observa Neném/Paula com Tina. Flávia/Guilherme toma a faca de Cora e ameaça a vilã. Carmem questiona Paula/Neném sobre as mudanças em seu comportamento. Guilherme/Flávia é irônico ao falar com Paula/Neném sobre Rose. Neném/Paula é agarrado por fãs durante o treino. Celina arma com Teca para atrapalhar o casamento do filho. Juca e Odete chegam para o jantar na mansão de Guilherme. Paula/Neném repreende Neném/Paula por deixar as fãs o agarrarem.



Pantanal

Mariana sofre com a morte de Antero. Joventino questiona Irma sobre a mentira que seu avô disse que a família contou para ele. Passam-se vinte anos. José Leôncio contrata Tibério para comandar os peões. Lúcio tenta convencer Muda a esquecer sua vingança contra Gil e Maria. Madeleine culpa Irma por ser má influência para Joventino. Lúcio desiste de ajudar com a vingança de Muda. Tadeu reclama de não ter sido escolhido para administrar a fazenda. Maria Marruá encontra Muda perdida em frente a sua tapera.