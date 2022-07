Além da Ilusão

Davi se desespera com o sumiço dos documentos, e Heloísa acredita que não estejam com Joaquim. Davi revela sua identidade verdadeira para Leônidas. Matias entrega um livro à Olívia. Santa afirma que Inácio ficará à frente da auditoria no cassino. Giovanna

apoia Cipriano. Santa permite que Emília participe da final do concurso da rádio. Chega o dia do casamento de Joaquim e Isadora. Davi implora para que Isadora desista de se casar. Isadora tem um mal-estar. Davi acredita que Iolanda esteja com os documentos. Isadora se casa com Joaquim.



Cara e Coragem

Pat não consegue nenhuma informação sobre o grupo de Clarice e Andréa. Danilo pede para Milton convencer Moa a compartilhar a guarda de Chiquinho. Dagmar confirma para Paulo que Regina e Leonardo ficaram com ela na noite em que Clarice morreu. Rebeca e Danilo encontram Moa e Andréa no saguão do prédio onde moram. Pat se preocupa com Alfredo. Anita faz outra tatuagem. Rebeca vê Bob Wright e Jéssica comendo um lanche na carrocinha e subindo numa van. Pat tenta tranquilizar Moa, que sofre com medo da audiência de conciliação. Rebeca invade a casa de Moa e leva objetos do quarto do filho para sua casa.



Pantanal

Juma não demonstra nenhuma satisfação ao experimentar o vestido de noiva. Maria Bruaca sugere que Tenório contrate um peão para manter o gado na cerca. Jove esconde o filme onde está o registro do Velho do Rio, que fica decepcionado com a atitude do rapaz. O Velho do Rio comunica a Jove que ele nunca mais o verá. Nenhum dos peões de José Leôncio aceita trabalhar para Tenório. Maria Bruaca dorme com Alcides depois de ser expulsa do quarto por Tenório. Trindade diz a José Lucas que se o peão ganhar a sela do avô terá Juma em seus braços. O Velho do Rio avisa a Juma que ela está grávida.