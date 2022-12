Mar do Sertão

Deodora tenta reverter a situação, mas o Coronel a manda embora da fazenda. Candoca afirma que afastará Tertulinho e José de Manduca até que os dois mudem seu comportamento agressivo. O feitiço de Notória Alva dá errado, e Márcio se apaixona por Anita. Deodora ameaça o Coronel e se muda para a casa de Tertulinho. Jessilaine ajuda Sabá e Nivalda a se livrar do celular do Coronel. Xaviera aprova a declaração de amor de Firmino para Lorena. Joel encontra o celular do Coronel Tertúlio. José volta ao hospital em que ficou internado.



Cara e Coragem

Clarice se preocupa com a revelação de Ítalo sobre Danilo. Moa declara guerra contra Rômulo. Pat e Andréa informam Rebeca que o exame de DNA que ela fez com Célia é falso. Jéssica tenta tirar Leonardo da rua. Clarice acredita que Danilo tem um plano contra sua família. Andréa comunica a Rebeca que elas possuem uma pista de sua verdadeira mãe. Jéssica avisa a Anita que Leonardo está em sua casa. Dagmar vê Regina com o dinheiro e com a arma que Alexei deu para Leonardo. Olívia comenta com Enzo sua desconfiança sobre a história da vasectomia de Alfredo. Rômulo revela para Pat que Moa o procurou. Lucas conta para Márcia sobre a conversa que teve com Renan. Armandinho aconselha Rico e Lou a não se casarem. Rebeca pergunta se Célia é realmente sua mãe biológica. Anita revela a Clarice o paradeiro de Leonardo.



Travessia

Moretti garante a Stenio que não tem filhos. Sara fica surpresa quando Dante lhe conta que Guerra tem uma filha. Juliana e seus convidados se negam a entrar no bar de Nunes, reivindicando uma rampa de acesso no estabelecimento. Tonho diz a Brisa que não gosta do namorado da mãe. Cotinha conta a Oto que Rudá acusou Moretti de ter atropelado alguém. Juliana avisa a Brisa que o juiz manteve a guarda de Tonho com Ari. Lídia comenta com Talita que Cidália sente ciúmes de Guerra e não gosta da proximidade da executiva com o empresário. Moretti manda Leonor se afastar de Guerra. Cotinha pede para Moretti sair de sua casa. Sara aborda Guerra na construtora.