Mar do Sertão

Tertulinho ameaça José e exige que o empresário se afaste de sua família. Timbó encontra Maruan ao relento e o leva para dormir com ele na pousada. Tertulinho discute com Candoca. José procura o Coronel e oferece comprar as terras que foram de Daomé. Timbó leva Maruan para ser atendido por Candoca, e o príncipe reconhece a médica. O Coronel se nega a fazer negócio com José. Candoca se irrita com Tertulinho.



Cara e Coragem

Ítalo pede para Armandinho não comentar com Jonathan sobre sua invasão no apartamento. Andréa faz uma foto com Bob e Olívia juntos. Rebeca fala para Danilo que quer procurar seus pais biológicos. Dalva conta que seu carro foi achado carbonizado, e Anita se preocupa. Anita avisa Jéssica que elas precisam encontrar as placas do carro de Dalva. Paulo descobre como Ítalo ficou rico e conta para Marcela. Lou procura Kaká para saber o que tem na sala de inteligência. Martha conhece Caio, um falso empresário contratado por Regina para seduzir a sogra. Jéssica encontra uma das placas do carro de Dalva.



Pantanal

Tadeu se nega a seguir o conselho de Filó e não pede desculpas a Zefa. Renato tem segundas intenções com Zefa. José Leôncio diz a Jove que está começando a levar as propostas de José Lucas a sério. Renato tenta seduzir Zefa. Alcides diz a Maria Bruaca que Tenório quer enganá-la. Filó se sente culpada pelas coisas que disse a Zefa. Tenório aceita dar o salário pedido pela funcionária, se ela lhe confirmar se Maria Bruaca dorme com Alcides. Tenório visita José Leôncio.