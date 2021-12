Malhação: Sonhos

Os médicos conseguem reanimar Cobra. Heideguer é preso e humilha Henrique. Todos rezam pela melhora de Cobra. Lucrécia afirma a Quitéria que seu filho é um herói. Gael confirma a Jade que é pai de Cobra. Edgard anuncia que Heideguer está preso. Cobra desperta, e Gael revela ao lutador que é seu pai. Duca pensa em Nat, que continua no hospital psiquiátrico. Robinson se reconcilia com o irmão. Sol é convidada para abrir o show de Fernanda Abreu. Cobra tem alta do hospital e Lucrécia propõe que o rapaz fique em sua casa. Henrique decide voltar para São Paulo e se despede de Edgard e Bianca. Gael, Karina e Bianca visitam Cobra. Luiz e Lobão voltam à Khan.

Nos Tempos do Imperador

Samuel diz a Pilar que acredita que, após salvar a vida de Tonico, o deputado os deixará em paz. Pedro explica a Teresa que a guerra só acabará com a rendição de Solano. Isabel propõe a Gastão que adotem uma criança. Nino diz a Nélio que Tonico passará uma temporada na Bahia. Pedro e Luísa se amam. Nino pede que Celestina se mude com ele para a Itália. Nélio descobre que as provas contra Tonico sumiram. Clemência volta, e Quinzinho se desespera. Na Bahia, Tonico pede que emitam ordem de prisão a Samuel.

Quanto Mais Vida, Melhor

Neném e Paula levam Flávia para o hospital. O funcionário do motel chama a polícia. Daniel recrimina Celina por incentivar a separação do filho. Flávia convence Guilherme a ajudá-la. Juca tem um mau pressentimento. Tina confessa sua paixão por Tigrão para Bianca. Rose conta para o filho sobre a discussão com Guilherme. Guilherme pede ajuda a Joana. Prado e Nunes prendem Conrado. Betina explica a Nedda e Jandira por que Neném saiu com Paula. Joana afirma que não quer mais trabalhar com Guilherme. Neném aconselha Guilherme a não desistir de Rose. Paula e Neném se beijam. Guilherme cuida de Flávia.

Um Lugar ao Sol

Bárbara ameaça se separar de Christian/Renato. Noca conhece Napoleão na enfermaria do hospital. Felipe pede desculpas a Rebeca por ter procurado Cecília. Janine presenteia Bárbara com uma caderneta de anotações. Joy flagra Christian/Renato discutindo com Ravi e questiona a relação dos dois. Rebeca e Felipe ficam juntos. Ravi e Joy se mudam para uma comunidade com Francisco. Felipe revela a Ana Virgínia que não viajará porque está apaixonado. Noca limpa a casa de Napoleão e encontra dinheiro no colchão. Noca se insinua para Napoleão. Bárbara percebe que existe sintonia entre Nicole e Paco. Christian/Renato surpreende Bárbara com um jantar romântico. Bárbara está com Christian/Renato, quando Janine bate à sua porta.