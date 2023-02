Mar do Sertão

Padre Zezo e pastora Dagmar conversam sobre Lorena. Timbó faz elogios a Tereza. Joel pede Anita em namoro. Firmino impressiona com seu novo visual. Xaviera aconselha Firmino a mudar sua tática para conquistar Lorena. Tereza se preocupa com a demora de Candoca. Deodora interrompe uma conversa entre o Coronel e Dagmar. Márcio Castro e Laura estranham a chegada de Noé Dantas à pousada de Quintilha. Candoca chega ao local do casamento.



Vai na Fé

Sol recebe a notícia do falecimento do marido. Jenifer não aceita o fato de não ser filha biológica de Carlão. Lumiar afirma a Ben que descobrirá quem foram os responsáveis pelo acidente. Theo se preocupa quando Orfeu ameaça Lumiar. Kate protege Sol e Jenifer de repórteres na porta do hospital. Lumiar leva Ben para o Refúgio de Fábio e Dora. Theo gosta de saber que Sol ficou viúva. Lumiar estranha que a família do motorista do caminhão tenha sumido. Lui participa de um programa de entrevistas na televisão. Lui oferece ajuda para Jenifer, mas é destratado por Marlene. Theo questiona Kate sobre Sol. Theo conta a Lumiar que o marido de Sol foi uma vítima fatal do acidente.



Travessia

Brisa diz a Ari que Tonho é filho de Oto. Ari diz a Gil que Oto era amante de Brisa na época em que eles estavam juntos. Brisa comenta com Creusa que se arrependeu de ter feito acordo com Guerra. Isa critica para Laís a forma como os pais lidam com o problema de Theo. Monteiro supõe que a família esteja refém de Theo. Dante recua, ao constatar que o namorado de Bia é Oto. Joel repreende Brisa por ter mentido sobre a paternidade de Tonho. Ari agride Oto.