Além da Ilusão

Isadora reafirma sua decepção com Rafael, que sofre sem o perdão da amada. Arminda não aceita noivar com Leopoldo. Francisco presenteia Margô com utensílios do lar. Plínio se declara para Leopoldo e o pede em casamento. Iolanda tenta seduzir Rafael, sem sucesso. Joaquim se recusa a cumprir sua parte do acordo com Iolanda. Joaquim decide contribuir com as rifas do time da fábrica e todos estranham. Dr. Elias confirma a Letícia que sua reprovação no concurso foi por questões pessoais. Bento começa a retomar a sensibilidade das pernas. Leônidas descobre que Olívia foi adotada por Benê e Fátima. Iolanda provoca Isadora, que reage.



Cara e Coragem

Ítalo avisa Pat e Moa que Clarice tinha um cofre na SG. Regina se preocupa com a ameaça que Danilo faz a Leonardo. Leonardo sustenta a versão sobre o suicídio da irmã para Paulo. O delegado decide encerrar o caso de Clarice. Vini pede para conversar com Leonardo. Jéssica aconselha o amigo a acabar com a farsa. Ítalo mostra para Pat e Moa as plantas do prédio da SG. Martha elogia o comportamento de Leonardo com Vini. Ítalo, Pat e Moa dão início ao plano de invasão ao prédio da SG.



Pantanal

Zuleica e Tenório ficam apavorados diante da curiosidade dos filhos em conhecer a fazenda do pai. Irma demonstra preocupação com Jove e diz a José Leôncio que ele não deveria estimular competição entre os filhos. Ari elogia o desempenho de Jove durante as aulas de voo. Zefa critica Guta por querer se casar com Tadeu sem amá-lo. Juma discute com Jove. Zuleica se nega a lavar as roupas de Tenório. Filó fica magoada quando escuta José Leôncio dizer a Irma que Jove é o mais capacitado para estar à frente de seus negócios. Mariana reclama de Jove e Irma com Zaquieu. Zaquieu tenta convencer Mariana de ir para o Pantanal. Filó não se perdoa por ter mentido a José Leôncio sobre a paternidade de Tadeu.