Além da Ilusão

Leônidas fala com o delegado Salvador sobre o sequestro de seu filho. Ambrósio se recusa a confirmar que o filho de Heloísa é de Úrsula. Eugênio se emociona ao ver Úrsula com o bebê nos braços. Matias conta para Leônidas que viu Úrsula no hospital. Tenório decide mandar Bento e Silvana para o Rio de Janeiro. Letícia confessa para Giovanna seu amor por Bento. Matias vê Úrsula descartar a barriga falsa. Mariana convida Manuela para abrir uma confeitaria. Arminda consegue informações sobre o perito Diniz e avisa à Isadora. Matias invade o quarto de Úrsula e leva o bebê para Heloísa.



Cara e Coragem

Moa suspeita de Ítalo. Kaká questiona Rico sobre a sala de inteligência e o motivo de ter a entrada restrita. Andréa reclama da falta de atenção do namorado. Moa tem uma ideia para esconder o organograma que está na parede da sala de inteligência. Lou sente ciúmes de Rico e Marcinha juntos, e Kaká percebe. Pat estranha a atitude de Alfredo. Armandinho pede abrigo ao primo, Jonathan, e se instala na casa do pesquisador. Leonardo e Danilo discutem por causa da fórmula. Ítalo segue Anita. Pat e Moa fazem uma proposta de trabalho para Armandinho. Olívia e Alfredo se reconhecem. Kaká manda as fotos da sala com o cofre para Regina. Anita flagra Ítalo a seguindo.



Pantanal

Eugênio encontra Renato e Roberto à deriva e ajuda os filhos de Tenório a voltar para casa. Marcelo conta a Guta que Maria Bruaca está na fazenda de José Leôncio. José Leôncio aconselha Alcides a ir embora. Guta pede ajuda a Zuleica para convencer Tenório a deixar a mãe em paz. Guta ameaça Tenório, diante da possibilidade que ele demonstra em fazer algo contra com sua mãe. Irma diz a Filó que fez os exames. Jove sugere que José Leôncio e Mariana comprem a fazenda de Tenório. Roberto questiona Zuleica depois que ela diz ao filho que se sente cúmplice de Tenório.