Malhação: Sonhos

Karina consegue alcançar o celular e envia uma mensagem para Ernesto. Pedro se apressa para encontrar Karina. Ernesto procura Lobão na Khan, e o vilão expulsa o enfermeiro. Roberta discute com Marcelo, que decide terminar o relacionamento dos dois. Karina consegue remarcar um encontro com Ernesto na Khan. Há uma passagem de tempo. Dalva se recupera e volta para casa. Começam as lutas semifinais do Warriors. Ernesto chega ao encontro marcado por Karina, mas estranha ao ver Pedro, Rominho e Luka. Luiz precisa retornar à Khan para pegar luvas extras para a luta.

Nos Tempos do Imperador

Tonico revela a Pilar que Diego é mentiroso. Dolores afirma que esquecerá seu amor por Nélio. Pedro e Samuel sofrem por Luísa e Pilar. Pilar jura vingança contra Tonico. Augusto e Gastão perguntam a Pedro sobre a situação entre Brasil e Uruguai. Prisca, Hilário e Vitória tentam recuperar a memória de Quinzinho. Teresa repreende o comportamento de Gastão junto a seus empregados. Teresa comenta com Celestina sobre a proximidade da partida de Luísa. Dolores se declara para Nélio.

Pega-Pega

Antônia depõe no julgamento de Júlio e confessa que o ama. Cíntia conta a Lourenço que Aníbal fugiu. Dom estranha o fato de Athaíde ter informado Sabine sobre a morte de Mirella e pergunta para a mãe quem foi que o avisou sobre o acidente. Maria Pia pergunta aos pais se eles estão implicados na prisão de Aníbal. Luiza comenta com Bebeth que sente que Maria Pia está mudando. Sabine avisa que precisa falar com o delegado sobre o dia do acidente da Mirella.

Um Lugar ao Sol

Renato/Christian faz Bárbara prometer que não contará a Santiago sobre o atropelamento. Elenice concorda em vender o apartamento de Renato. Teodoro fica desconcertado quando Elenice diz que irá morar com ele. Joy aceita ficar com Ravi em troca de dinheiro. Renato/Christian resolve dar todo o dinheiro da venda de seu apartamento para Pilar. Lara diz a Mateus que ainda ama Christian. Noca diz a Dalva que, sempre que coloca as cartas de tarô, Christian aparece vivo. Inácia cobra de Joyce dinheiro para alimentar os irmãos. Ravi fica sabendo que Joyce continua a pichar. Joyce cai de um prédio e é socorrida por Ravi. Ravi busca Renato/Christian e Bárbara no aeroporto. Josias aborda Renato/Christian no aeroporto, chamando-o de Chris.