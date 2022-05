Além da Ilusão

Arminda anuncia a gincana na rádio. Leopoldo inicia seu treinamento com Inácio. Joaquim pensa em sabotar a gincana, e Davi o contraria. Úrsula tenta convencer Julinha a transferir a festa de Natal para a sua casa. Isadora se incomoda com um comentário sobre Rafael e Iolanda, e Joaquim se aproveita da situação. Emília aceita a proposta de Enrico. Silvana rasga as cartas que Letícia mandou para Bento. Nelsinho descobre que Joaquim o prejudicou na gincana. Olívia se desespera ao ver Tenório doente. Davi repreende Iolanda por forçar uma vida de casal com ele. Arminda questiona Isadora sobre seus sentimentos por Nelsinho. Nelsinho e sua turma encurralam Joaquim.



Quanto Mais Vida, Melhor!

Paula pensa em como contar a verdade para Flávia. Juca exige que Odete devolva todos os itens que pegou de Paula. Neném tem uma ideia para voltar a jogar no Flamengo. Guilherme esconde sua preocupação de Flávia e conversa com um neurologista. Paula e Carmem pensam no que irão fazer para vencer a aposta. Um vídeo de Neném jogando bola com crianças no Flamengo se torna um sucesso na internet. Paula vai atrás de Neném. Rose procura Guilherme. Juca tenta falar com Flávia sobre Eliete. Rose flagra Paula com Neném. Guilherme decide fazer um vídeo para a filha.



Pantanal

José Lucas oferece carona para uma moça, mas acaba sendo assaltado por ela e dois comparsas. Filó fica devastada ao ser informada por Ari que Quim morreu. José Leôncio ordena seus funcionários a fazerem uma roda de viola para homenagear Quim e Tião. José Lucas dá queixa do assalto e do roubo de seu caminhão e da boiada para o guarda rodoviário. José Leôncio decide ir em busca do pai, mas não encontra o Velho do Rio. Levi beija Muda. Maria Bruaca nota o olhar de interesse de Alcides para ela. Tibério alerta Muda sobre Levi. Um caminhoneiro aconselha José Lucas a esquecer do roubo, mas o filho de José Leôncio deixa claro que não irá desistir.