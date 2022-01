Malhação

Lobão questiona Nat, que inventa que o desmaio foi apenas fingimento. Bianca pede a ajuda de Jade para desmascarar Nat. Josefina inicia plano secreto para a demolição da fábrica. Germano visita Nat, que lhe pede orientações. Pedro comenta com João que acredita que Karina esteja grávida e Delma ouve. Germano pede a Duca que não se afaste de Nat. Roberta e Germano se reencontram. Lincoln apoia a entrada de Jeff na companhia de dança. Joaquina revela a verdade sobre os planos de Josefina para Nando. Gael surpreende Luiz conversando com Nat.

Nos Tempos do Imperador

Pedro e Luísa se amam. Elisa teme o desfecho da guerra, e Solano afirma que o Paraguai sairá vitorioso. Teresa recebe uma carta de Luísa, e Celestina desconfia do encontro de Pedro com a condessa. Guebo mente para Justina para encontrar Zayla. Bernardinho anuncia a vitória de Solano na Batalha de Humaitá, e Samuel questiona a origem das armas dos paraguaios. Dominique passeia com Justina e conhece Tonico. Isabel desabafa com Luísa. Prudêncio, Pilar e sua equipe são rendidos por soldados paraguaios. Pilar foge, mas acaba no acampamento de Solano.

Quanto Mais Vida, Melhor

Rose mexe em sua bolsa e Guilherme fica preocupado por causa da escuta. Guilherme questiona o pai de Tina sobre o passado e percebe a emoção entre Rose e Neném. Paula volta para casa enfurecida com Carmem e Gabriel. Guilherme flagra Rose e Neném conversando sozinhos. Carmem repreende Marcelo por não ter avisado que Pink era Flávia. Juca tenta falar com Jandira sobre a denúncia. Paula é carinhosa com Flávia. Osvaldo conta para Nedda e suas noras sobre Rose e Neném. Guilherme ouve a conversa da esposa com o pai de Tina.

Um Lugar ao Sol

Lara repreende Christian/Renato e termina a parceria de trabalho dos dois. Ravi diz a Christian/Renato que não contou a verdade para Lara. Noca consola Lara, que se sente culpada por ter correspondido ao beijo de Christian/Renato. Eusébio deixa claro a Christian/Renato que sabe que o executivo se aproveitou dele para tirar dinheiro da empresa. Rebeca se depara com Felipe na produtora de Ilana. Ilana diz a Rebeca que está distante de Breno. Christian/ Renato pede dinheiro emprestado a Elenice. Lara conta a Mateus que Christian/Renato a beijou.