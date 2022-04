Além da Ilusão

Isadora obriga Rafael a ir ao cinema com ela. Heloísa e Violeta tentam convencer Isadora a confiar em Rafael. Mariana leva o filme da câmera de Arminda para revelar. Davi e Isadora são fotografados por um repórter ao chegarem no cinema. Bento e Silvana são abordados por inimigos na guerra. Davi retira o filme da câmera do repórter e disfarça para Isadora. Mariana mostra a Arminda sua foto com Inácio e a chantageia. O espetáculo de Margô é censurado e Joaquim a convence a manter a apresentação.



Quanto Mais Vida, Melhor!

Paula/Neném se recusa a fazer massagem em Carmem. Joana encontra Flávia/Guilherme no centro cirúrgico. Rose conta para Paula/Neném que vai trabalhar em Paris. Roni e Cora obrigam Juca e Odete a trabalharem na Pulp Fiction. Tigrão beija Soraia, e Tina observa os dois. Paula/Neném revela a Ingrid que Tuninha é sua avó.



Pantanal

Juma expulsa Tadeu e Jove. José Leôncio pede que Tibério ajude seu filho a perder o medo de cavalo. Jove questiona Tadeu sobre Filó e José Leôncio. Nayara rouba o HD do computador de do ex-namorado. Jove leva Guta até a tapera de Juma. Jove e Guta tomam banho de rio. Juma e Muda veem os dois e roubam suas roupas. Tibério critica Tadeu por não ter coragem de se declarar para Guta. Juma cheira as roupas de Jove. José Leôncio e Tenório se preocupam com os filhos. Guta decide se abrir com Jove.