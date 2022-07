Além da Ilusão

Isadora engana Joaquim. Violeta pensa em como salvar a plantação de cana. Davi se desespera ao ver Joaquim beijar Isadora. Constantino e Julinha forjam um assalto em casa, e Santa fica desconfiada. Davi pede para Arminda induzir Isadora a investigar a Tela Têxtil. Margô desconfia da ostentação de Emília. Isadora verifica os contratos e recibos da Tela Têxtil. Benê alerta Violeta que o fogo na plantação perdida pode acabar com a fazenda inteira. Anastácia revela a Leônidas que Bartolomeu pagou o seu curso de medicina. Isadora descobre que a Tela Têxtil não existe. Davi vê Joaquim e Iolanda juntos.



Cara e Coragem

Pat ouve com atenção as explicações do médico sobre o diagnóstico de Alfredo, que tem um tumor. Chiquinho sente falta de Rebeca, e Moa se preocupa. Rebeca faz uma proposta para Armandinho depor contra Moa. Ítalo tenta descobrir sobre o grupo de mulheres ao ver Pat vestida com o terninho laranja. Duarte pede para Jéssica levar os empresários indicados por Danilo à mansão de Bob. Martha propõe a Leonardo o cargo de vice-presidente da SG, caso ele assuma o namoro com Regina. Um paparazzi fotografa Andréa, Moa e Chiquinho na padaria de Milton. Pat conta para Gui sobre a doença do pai. Leonardo aceita as condições de Regina para oficializar o relacionamento dos dois. Pat fica abalada ao saber que Andréa assumiu seu romance com Moa.



Pantanal

Alcides e Jove têm uma briga por conta de Juma. Jove se sente aliviado ao saber por José Lucas que Alcides está vivo. José Lucas pede perdão a Jove, selando uma cumplicidade entre os dois irmãos. Muda resiste a ter a noite de núpcias com Tibério. Filó diz a José Leôncio que o fazendeiro nunca se declarou para ela. Alcides afirma a Zefa que se vingará de Jove. Tadeu avisa a Alcides que, se ele mexer com Jove, mobilizará toda a família Leôncio. Érica e José Lucas se beijam. Tenório atiça Alcides a tirar as vidas de Jove e José Leôncio.