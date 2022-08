Além da Ilusão

Davi afirma à Isadora que viu Joaquim brigar com Abel. No Rio de Janeiro, Joaquim se desespera ao ouvir no rádio a notícia sobre o assassinato de Abel. Salvador questiona Onofre sobre a abotoadura de Joaquim, encontrada ao lado do corpo. Letícia não gosta quando Lorenzo é ríspido com Bento. Violeta aciona um advogado para ajudar Onofre. Enrico deduz que Joaquim tirou a vida de Abel. Isadora reconhece a abotoadura de Joaquim nas mãos de Salvador. Salvador vistoria o quarto de Joaquim e descobre o outro par da abotoadura. Passam-se algumas semanas. Bento e Olívia comemoram o fim da guerra e a libertação de Tenório. Joaquim retorna do Rio de Janeiro, e Salvador lhe dá voz de prisão.



Cara e Coragem

Anita se recusa a entrar no carro de Dalva e a amiga fica sem entender nada. Moa se aconselha com Adélia. Regina humilha Dagmar. Pat chama Alfredo de Moa e deixa o marido enciumado. Andréa conhece Bob Wright, e os dois demonstram interesse um pelo outro. Anita pede ajuda a Jéssica para sumir com o carro que usou na noite em que Clarice morreu. Dalva, Cleide e Margareth decidem vender a Êxito. Kaká pede indicação de um coordenador de dublês para Armandinho. Ítalo reconhece a voz de Baby conversando com Danilo na gravação. Moa chega com Chiquinho à casa de Adélia, e Alfredo se incomoda. Anita explica a Jéssica o plano de como vai se livrar do carro de Dalva.



Pantanal

José Lucas fala para Juma que só sai da tapera se ela quiser. Guta e Marcelo sentem que estão sendo castigados por não poderem viver seu amor. Guta não gosta de ver Zuleica e os filhos tomarem conta da fazenda. Juma se incomoda quando José Lucas diz que a ama. Guta demonstra hostilidade no trato com Zuleica. Irma conta à mãe que está grávida. Maria Bruaca se nega a parar com a chalana ao avistar Tenório e Zuleica na beira do rio. Jove incentiva José Leôncio a derrubar a tapera de Juma.