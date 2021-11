Malhação: Sonhos

Gael pede para Bianca ajudá-lo a se reconciliar com Dandara. Duca pede para ver o celular de Nat. Delma afirma a Dandara que se afastará de Nando. Pedro aconselha João. Bianca vê o vídeo do show de João e fica incomodada com a proximidade entre ele e Vicki. Wallace pede para voltar a treinar com Gael. Lobão descobre que o celular de Nat está com Duca e repreende Karina.Ler mais

Nos Tempos do Imperador

Diego aceita fingir um namoro com Pilar, mas afirma que tem intenções reais com a médica. Quinzinho se desespera ao constatar que as crianças doaram seu dinheiro. Pedro e Caxias se preocupam com a atuação de Solano Lopez. Pilar se recusa a contar a verdade sobre seu rompimento com Samuel para Luísa. Orientada por Zayla, Pilar faz com que Samuel acredite que ela está com Diego. Nicolau questiona Celestina sobre Nino. Eudoro confessa a Dolores que está morrendo. Solano Lopez recebe a carta de apoio de Tonico.

Pega-Pega

Luiza confronta Bebeth e questiona até quando ela fará Eric sofrer. Antônia confessa a Júlio que acha que não está preparada pra abrir mão da carreira em nome do amor que sente por ele. Eric procura Bebeth, e os dois se reconciliam. Siqueira pede ajuda da Antônia para descobrir quem é o informante que trabalha na delegacia. Madalena se nega a visitar Sabine no hospital. Adriano avisa que Sabine teve uma complicação na cirurgia.

Império

Maria Clara arruma as malas. Érika e Téo conversam ao telefone. José Alfredo conversa com Cristina. Começa a cerimônia de casamento. Maria Marta enfrenta José Alfredo. José Pedro observa Amanda e Leonardo dançando. Severo observa Noely de longe. Maria Ísis e Magnólia acompanham o casamento pelo blog de Téo. Cláudio e Beatriz conversam. Severo e Magnólia conversam no hospital. José Pedro fica desconfiado durante o casamento. Juju pega o

buquê. Noely se despede de Magnólia. Maurílio e Silviano discutem, enquanto Bruna observa. Bruna liga para

Maria Marta. Silviano volta para casa. José Pedro vai à casa de Silviano.