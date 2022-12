Magazine Confira o resumo das novelas desta terça-feira, 20 de dezembro

Mar do Sertão José e Tertulinho discutem. O Coronel coloca as terras do Catende no nome de José, e Tertulinho se enfurece. Xaviera chega antes de Pajeú ir embora e se surpreende ao ver Deodora em trajes íntimos. Tertulinho reclama dos gastos feitos pelo Coronel. Joel ajuda José a limpar o terreno da terra do Catende. O Coronel procura Vespertino, e Candoca o impe...