Malhação: Sonhos

Bianca consegue convencer João a desistir de terminar o namoro. Sol convida Lua, uma menina que a ofende pela internet, para um encontro ao vivo. Jade e Cobra aconselham João sobre Bianca. Sol e Lua se conhecem e descobrem diversos pontos em comum. Tomtom sugere que João fiquei com outra na frente de Bianca, para que a menina termine com ele. Vicki beija João e Bianca vê. João sofre por terminar o namoro com Bianca, e Dandara o consola. Gael aconselha Bianca. Jade se despede de todos na Ribalta. João e Duca se enfrentam por causa de Bianca.

Nos Tempos do Imperador

Zayla é humilhada por Madame Lambert. Cândida briga com Olu e afirma que encontrará Zayla. Clemência não entende quando Vitória a chama de ladra, e Quinzinho negocia com a ex-mulher. Vitória deixa o cassino e pede abrigo na Quinta. Gastão se frustra ao saber que ainda não pode participar das reuniões ministeriais do Brasil. Prisca e Hilário choram a partida de Vitória. Zayla pede perdão a Cândida. Justina acredita que Guebo ainda goste de Zayla. Tonico oferece recompensa por Dolores e Nélio.

Quanto Mais Vida, Melhor

Neco e Leco ameaçam Flávia e Guilherme. Tetê insinua contar para Nedda sobre ela e Osvaldo. Neném comenta com Osvaldo sobre as investidas de Teca. Flávia se entristece com Guilherme. Marcelo fica intrigado com a história que Flávia conta e Paula se diverte. Neném se emociona com a surpresa que a família prepara para ele. Rose tem uma ideia para ajudar a ala infantil do hospital. Paula humilha Ingrid, e Flávia sai em sua defesa. Nedda e Osvaldo combinam de sair de novo. Roni se preocupa quando Conrado avisa que ele terá que pagar a dívida de Cora. Neném vê a Morte e teme que algo aconteça com ele.

Um Lugar ao Sol

Joy se coloca em defesa de Ravi. A enfermeira avisa a Noca que Napoleão faleceu. Lara flagra Noca pegando dinheiro no colchão de Napoleão. Túlio aceita as condições impostas por Rebeca para voltar para casa. Érica e Santiago se beijam. Cecília não gosta de ver que Rebeca reatou seu casamento com Túlio. Breno chega de viagem. Elenice fica chocada ao ver uma reportagem na TV sobre a prisão de Alípio. Bárbara não acredita quando chega à casa de Santiago e vê Luan se divertindo na piscina com o pai e Érica. Elenice confronta Alípio na delegacia.