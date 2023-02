Mar do Sertão

Noé Dantas ameaça Deodora, que fica intimidada. Fubá Mimoso vai à igreja se despedir de padre Zezo, e Anita se desespera. José aconselha Firmino a comprar ações da JM/Chaddad. Xaviera se declara para Tertulinho. Noé Dantas aparece na casa de Timbó. Xaviera revela a Anita e Timbó que contou a Fubá Mimoso sobre a falsa aparição. Tereza conta a Noé Dantas as histórias sobre os habitantes de Canta Pedra. O Coronel convida a pastora Dagmar para almoçar. Timbó tem uma ideia para livrar ele, Xaviera e Anita de Fubá Mimoso. Deodora avisa ao Coronel da presença de Noé Dantas em Canta Pedra.



Vai na Fé

Jenifer discute com Sol. Vitinho tenta consolar Lui. Sol afirma a Bruna que não pode contar para Jenifer sobre seu pai. Lumiar reclama da presença da família Siqueira em sua casa. Sol comenta com Bruna sobre a semelhança que Kate tem com ela mais nova. Yuri pesquisa fotos de Sol nos bailes funks antigos. Lumiar fica tensa quando Ben diz que precisa conversar com a viúva de Carlão. Érika e Lui se beijam. Yuri encontra fotos de Sol nos bailes e mostra para Jenifer. Sol se aconselha com o pastor Miguel. Theo leva Kate a um restaurante chique. Jenifer mostra as fotos para Marlene e a questiona sobre seu pai biológico. Theo se esconde ao ver Ben e Lumiar entrarem no restaurante.



Travessia

Brisa diz a Tininha que teve a impressão de que conhecia o homem que estava vestido de pierrô. Ari reage quando Chiara lhe diz que Guerra pensa em fazer um contrato de união estável para eles. Guerra concorda em incluir Brisa no teste de DNA. Oto diz a Bia que não quer que nada mude entre eles. Stenio recebe o mapa para deixar o dinheiro da chantagem, enviado por Pilar. Helô tem acesso à mensagem de Pilar através da escuta telefônica de Moretti, e se apronta para interceptar a ação.