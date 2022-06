Além da Ilusão

Davi se irrita com Iolanda. Heloísa sente um mal-estar. Davi conta para Isadora que Joaquim está financiando um espetáculo de Iolanda. Isadora pede para fazer o figurino da peça de Iolanda. Lucinha/Lúcio chega para jogar futebol com o time da fábrica. Leônidas afirma a Matias que provará que Olívia é a filha de Heloísa. Eugênio descobre que Dirce falou a verdade sobre a suposta traição inventada por Úrsula. Leopoldo confronta Francisco. Emília confessa a Cipriano que voltou a apostar no cassino. Davi se aproxima de Sueli, a mulher que saiu com Joaquim. Francisco arma contra Leopoldo, e Mariana ouve. Sueli pede uma alta quantia para aceitar o plano de Davi.



Cara e Coragem

Lucas se oferece para acompanhar Anita até a clínica. Paulo se interessa pelas informações que consegue com Samuel. Martha chama Ítalo para voltar a trabalhar na empresa. Andréa liga para Moa, que gosta de ver Pat enciumada. Pat estranha que o médico de Alfredo tenha retirado a medicação e pedido um novo exame para o marido. Duarte teme aceitar a proposta de Danilo, que oferece uma vida de luxo em troca de Bob Wright atuar como um ‘laranja’ nos negócios do empresário. Pat procura por Lou na companhia de dança. Ítalo dá um treinamento de parkour para Rico. Duarte pensa em contar para Jéssica sobre sua conversa com Danilo. Ísis sofre um acidente, e Renan cancela sua apresentação com Lou. Pat se oferece para ajudar Lou. Moa vê uma foto de Andréa com Clarice na casa da atriz.



Pantanal

José Leôncio vai à capela rezar. Juma diz a José Lucas que ainda não é mulher de Jove. Jove cancela a compra de sal grosso que José Leôncio fez. Marcelo não concorda com a forma de Tenório tratar os negócios. Irma incentiva Gustavo a ir em busca de sua felicidade. Tenório discute com Marcelo. Zefa pede a Maria Bruaca para assistir à moda de viola na fazenda de José Leôncio, em troca de não contar a Tenório que Alcides dormiu com a patroa. Marcelo pede desculpas ao pai. José Leôncio repreende Jove. Guta decide deixar o Pantanal, e se surpreende ao ver Marcelo chegar com Tenório.