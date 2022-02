Além da Ilusão

Joaquim questiona Isadora sobre traição e Eugênio aconselha o rapaz. Constantino pune Arminda. Augusta ajuda Davi, que se prepara para fugir. Isadora pergunta sobre Rafael, com a intenção de trabalhar em sua equipe na fábrica. Davi tenta fugir, mas é interpelado por um acidente e acaba conhecendo Isadora. Violeta desconfia das desculpas de Davi e Augusta tenta despistá-la. Augusta sugere que Davi assuma de vez a identidade de Rafael. Heloísa garante a Leônidas que não se envolverá com ele. Isadora ameaça adiar o noivado, caso Úrsula não ajude Arminda.



Quanto Mais Vida Melhor

Neném conversa com Tina. Daniel discute com Celina. Guilherme leva Tigrão para o Fórum. Juca é preso. Gabriel chantageia Flávia. Trombada se preocupa com o exame antidoping de Neném. Teca se insinua para Roni e é ameaçada por Cora. Celina garante ajudar Guilherme a não perder a guarda de Tigrão. Marcelo se declara para Joana. Bianca tem uma plano para unir Tina e Tigrão. Celina fala com Rose sobre a gravidez de Tigrão. Flávia pensa em como arrumar dinheiro para pagar a fiança de Juca. Paula flagra Neném e Rose conversando.



Um Lugar ao Sol

Lara sugere que Christian/Renato pague a indenização a Bárbara. Noca e Aníbal passam a noite juntos. Bárbara mostra a Elenice a gravação da conversa que teve com Christian/Renato, provando que o marido cometeu infidelidade. Christian/Renato comunica a Ravi que terá que vender o apartamento onde o amigo mora, para pagar Bárbara. Nicole leva Mel ao shopping, e Paco e Helena não gostam. Ravi e Thaiane tramam para que o namoro de Aníbal e Noca dê certo. Christian/Renato se desespera com as ameaças de Bárbara.