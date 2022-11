Mar do Sertão

Tertulinho chega para falar com José, e Candoca se irrita com a discussão dos dois. Tertulinho entrega o divórcio de Candoca assinado para José, em troca de suas promissórias. Tereza conforta Timbó, que sofre por ter sido enganado por Latifa. Candoca desconfia do estado do Coronel, e Deodora percebe. José e Candoca comemoram o divórcio dela. Laura deduz que Tertulinho ainda ama Candoca. Timbó repreende as atitudes de Mirinho, e os dois discutem. Zahym exige que Maruan deixe Canta Pedra. Deodora flagra Pajeú ao lado do Coronel. Tertulinho conta a Candoca que José o ameaçou.



Cara e Coragem

Clarice reage à decisão de Leonardo e se preocupa com outros possíveis crimes do irmão. Duarte enfrenta Danilo. Rebeca mente em seu depoimento. Luana comenta com Clarice que teme por sua segurança. Adélia conta para Moa que ele namora Pat. Anita comenta com Dalva que está afastada de Ítalo. Marcinha arma para Enzo e Hugo se encontrarem. Dagmar tenta fugir de casa. Regina descobre que Leonardo irá renunciar à presidência da SG. Danilo se apresenta como acionista e se candidata à presidência em oposição a Clarice. Moa relembra momentos com Pat e a questiona sobre o relacionamento deles antes de seu acidente. A disputa entre Danilo e Clarice empata, e Leonardo é indicado para decidir a votação.



Travessia

Brisa conta a Oto que Juliana receia que o namoro dos dois possa prejudicar a disputa pela guarda de Tonho. Monteiro e Laís pedem ajuda a Helô para encontrar Isa. Caíque ajuda Leonor a encher o pneu da bicicleta e surge um clima entre o casal. Vandami alerta Brisa que viu Ari observando ela e Oto se beijando. Helô localiza Isa na casa de uma amiga. Guerra pergunta a Cidália se a assessora sabia que Moretti iria morar no Rio. Brisa pede que Dante a leve para ver Tonho de longe. Brisa fica emocionada ao ver Tonho pela janela do táxi.