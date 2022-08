Mar do Sertão

Tertulinho observa Candoca no rio, e a moça o confronta com a ajuda de Lorena. Tertulinho inventa para o pai que foi assaltado, e o coronel Tertúlio aciona Zé Paulino. Timbó conta que recebeu uma ordem de desapropriação de suas terras, e Padre Zezo desconfia. Timbó defende suas terras de um agrimensor. Candoca descobre que as crianças da escola estão sem merenda. Candoca ouve quando o agrimensor conversa com Sabá sobre as terras de Timbó. Tertulinho é picado por uma cobra.

Cara e Coragem

Leonardo conta para Regina que viu Clarice. Andréa desabafa com Hugo sobre o término com Moa. Moa diz a Rebeca que Danilo é perigoso e que tem feito ameaças. Renan percebe Lou olhando para Rico e Márcia. Regina fala com Danilo que teme que Leonardo desista de entregar a fórmula aos compradores. Leonardo diz para Martha que fez as pazes com Clarice e a mãe estranha o comportamento do filho. Pat, Moa e Ítalo pressionam Kaká, que confessa ter aberto o cofre com Regina. Kaká é demitido da Coragem.com. Pat e Moa procuram Jonathan para saber sobre a evolução da fórmula. Dalva conta para Armandinho que Cleide vai reabrir a Êxito. Ítalo pergunta a Regina sobre a ligação que Leonardo tem com Danilo. Lucas descobre o segredo do passado de Duarte e questiona Jéssica. Andréa encontra Bob na casa de Teca. Pat e Moa se beijam. Rebeca conversa com Danilo no apartamento de Moa.

Pantanal

Tenório avisa a Roberto e Renato que os filhos terão que se sustentar sozinhos. José Leôncio pede a Juma que nunca assine nada relacionado às terras da nora. Por pouco, Tenório não flagra Marcelo e Guta juntos. Trindade avisa a Irma que irá embora, por amor ao filho que ela carrega no ventre. José Leôncio tenta tranquilizar Mariana a respeito de Trindade. Zuleica e Tenório discutem. Zuleica não esconde de Guta o medo que sente de Tenório descobrir que Marcelo não é seu filho. Irma diz a Mariana que pressente que Trindade irá desaparecer de sua vida.