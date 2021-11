Malhação: Sonhos

Heideguer convence Quitéria a viajar com ele para o Rio de Janeiro. Ernesto cobra uma explicação de Karina sobre sua ausência no encontro. Gael treina com Duca, que sente dores no pé. Lobão e Gael são convidados a se enfrentar em uma luta demonstrativa do Warriors. Pedro estranha quando Karina não responde às suas chamadas. Lobão pede que Luiz lhe consiga um sonífero. Duca garante a Dalva que vencerá a luta. Quitéria surpreende Cobra em sua loja. Ernesto procura Gael.

Nos Tempos do Imperador

Tonico finge ajudar Pedro, que convoca esforços e investimentos no exército brasileiro. Leopoldina se frustra por ter de adiar sua viagem com Augusto. Luísa e Teresa decidem uma trégua entre as duas, para apoiar Pedro e o Brasil. Mauá anuncia a Samuel que as obras da barragem estão suspensas por conta da guerra. Zayla deixa a Pequena África, e Cândida se desespera. Samuel diz a Pilar que terão de adiar o casamento.

Quanto Mais Vida, Melhor!

Guilherme, Paula, Neném e Flávia tentam entender o que aconteceu com eles. Nedda sente um mal-estar, e Jandira e Betina a apoiam. Ingrid se angustia com a notícia do acidente da mãe, e Tuninha tenta acalmá-la. Nedda vai com a família para o aeroporto. Rose conta para Tigrão sobre o acidente de Guilherme. Guilherme, Paula, Neném e Flávia veem uma figura se aproximar. Os quatro sobreviventes ganham uma segunda chance e recebem um aviso surpreendente. Celina tenta descobrir com Nedda se Neném e Rose se conheciam. Tina e Tigrão sofrem por seus pais. Ingrid toma uma decisão e Tuninha a apoia. Guilherme, Paula, Neném e Flávia são encontrados.

Um Lugar ao Sol

Avany passa mal ao ver Christian/Renato, e Luzia explica a Avany que o rapaz é irmão gêmeo de Christian. Christian/Renato pede para visitar Romero. A diretora da escola comunica a Noca e Dalva que elas não poderão mais assistir as aulas, a pedido dos pais dos alunos. Joy resolve sair para se divertir, enquanto Ravi cuida de Francisco. Ilana comenta com Rebeca que pensa em descongelar seus óvulos. Nicole escuta os amigos de Naldo debocharem do seu aspecto físico. Joy desabafa com Adel sobre sua falta de jeito com Francisco. Breno fotografa Cecília. Santiago presenteia Christian/Renato com a caneta que foi de seu pai. Maria Fernanda revela a Christian/Renato que ele é pai de seu filho.