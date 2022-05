Além da Ilusão

Nelsinho se insinua para Isadora. Violeta pede para Rafael ajudar a encontrar sua filha. A dona da tecelagem reclama do envolvimento de Eugênio com Úrsula. Davi pede para Arminda ajudá-lo a encontrar Isadora. Nelsinho provoca Rafael. Isadora conta para Arminda onde está hospedada. Heloísa se encanta com os elogios de Leônidas. Tenório passa mal no Seminário. Davi procura Isadora. Eugênio decide hipotecar a casa para investir na tecelagem. Davi beija Isadora.



Quanto Mais Vida, Melhor!

Neném vai à delegacia conversar com Nunes, Torres e Prado. Um repórter grava Carmem e Paula discutindo na cela. Neném lamenta por não conseguir comemorar com Rose. Guilherme tenta falar com Flávia, que o dispensa. Marcelo e Joana tentam adotar um filho. Carmem e Paula se desesperam ao ver a repercussão negativa de um vídeo sobre elas nas redes sociais. Roni destrata Cora. Passam-se 90 dias. Odaílson e Deusa se casam. Carmem e Paula descobrem que estão falidas. Nedda promove Edson a cabeleireiro. Paula tenta se acertar com Flávia. Neném e Guilherme cantam no karaokê. Flávia entra em trabalho de parto e fica presa com Paula na padaria Quem Quem.



Pantanal

José Lucas se reconhece nas histórias que Túlio conta sobre a família de José Leôncio. Gustavo se desespera com a morte de Madeleine. Jove conta a Irma que ama Juma, mas confessa que seu lugar não é limitado à vida na tapera. José Leôncio sonha com Madeleine pedindo ajuda para ir embora. Mariana avisa a Jove que ele terá que arrumar um emprego. Tadeu diz a José Leôncio que achou José Lucas parecido com o pai. O Velho do Rio salva Muda. Mariana avisa a Jove e Irma que eles devem voltar para o Pantanal. Juma diz a Tibério que confia nele e em José Leôncio.