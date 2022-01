Malhação

Peixoto ordena que os alunos desocupem a fábrica e todos decidem manter a manifestação acampando na praça. Nat se insinua para Duca, que afirma à lutadora que quer ficar com Bianca. Bianca acredita que Duca esteja envolvido com Nat. Bete convence Sol a permanecer em sua casa, e a menina decide comprar o imóvel. Lucrécia revela a Edgard que ele é o pai de Jade. Nat afirma a Karina que lutará por seus sonhos. João se une a Duca para ajudar o lutador a reconquistar a confiança de Bianca. Delma e René se declaram um para o outro. Edgard anuncia a apresentação da nova peça da Ribalta. Lobão e Luiz se preparam para atacar Gael. Dandara sente as contrações do parto.

Nos Tempos do Imperador

Pilar revela a Samuel que esteve prisioneira de Solano López e conta que Tonico era seu aliado. Solano afirma a Elisa que não se renderá. Luísa se desentende com Dominique. Clemência deixa escapar para Vitória que vive um amor impossível. Zayla recupera o colete manchado de Tonico, do dia em que tirou a vida de Nino, e o leva até Celestina e Teresa. Tonico manipula Dominique. Olu visita Pedro. Na Quinta, todos falam mal de Tonico para Dominique. Tonico invade a casa de Luísa e encontra sua correspondência com Pedro.

Quanto Mais Vida, Melhor

Guilherme vê a Morte. Nedda, Jandira e Betina expulsam Tetê do salão. Ingrid e Murilo se beijam. Carmem liga para o celular de Flávia, e Paula confirma a traição. Betina beija Chicão. Carmem e Marcelo comemoram a derrota de Paula. Guilherme vai ao encontro de Flávia. Rose lembra da música-tema, liga para o marido e eles se reconciliam. Paula é rude com Neném, e o jogador termina seu noivado.

Um Lugar ao Sol

Christian/Renato explica a Santiago o motivo de sua separação de Bárbara. Lara revela à avó que ficou com Christian/Renato. Mercedes entrega o tablet de Érica para Bárbara e Elenice. Joy diz a Adel que é melhor ficar distante de Francisco. Elenice conta a Bárbara que o hacker criou um perfil para Érica num site de encontros. Érica sai da casa de Santiago com Luan, depois de ser acusada de estar enganando Santiago. Nicole não acredita que Bárbara foi capaz de prejudicar o casamento do pai. Noca coloca as cartas e prevê que Lara sofrerá novamente.