Além da Ilusão

Silvana, Lorenzo e Bento são socorridos por soldados aliados. Eugênio descobre que Iara e Rafael sabem de seu romance com Violeta. Matias tem um novo surto. Joaquim avisa a Rafael que investigou a vida dele em São Paulo. Úrsula arma para separar Eugênio e Violeta. Davi se disfarça e observa Isadora e Joaquim. Úrsula leva Matias até a casa de Eugênio. Lorenzo consegue falar com Bento. Matias ataca Eugênio e Violeta se desespera.



Quanto Mais Vida, Melhor!

Neném se lamenta com Tigrão. Celina não aceita a gravidez de Flávia. Osvaldo avisa que Neném não jogará mais no Flamengo e explica por quê. Flávia canta com a banda de Murilo. Celina sugere que Daniel interdite Guilherme. Flávia discute com Guilherme. Neném anuncia a Nedda que abandonará o futebol. Carmem invade o quarto de Paula.



Pantanal

Tibério tenta convencer Jove a voltar para a fazenda. José Leôncio lamenta o sumiço de Jove. Tibério pede para morar com Juma e Muda. Tadeu avisa que Jove está vivo e José Leôncio dá a notícia para a família de Madeleine. Juma fica nervosa com a proximidade de Jove e exige que ele vá embora de sua casa. Mariana e Irma se irritam com Nayara. José Leôncio decide procurar Jove e o Velho do Rio.