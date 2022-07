Além da Ilusão

Letícia afirma a Bento que ele estragou o romance dos dois. Isadora confronta Joaquim e mostra a foto dele com Iolanda para comprovar seu adultério. Enrico e Emília se preparam para o golpe final do cassino. Mariana vê quando Santa e Arminda armam para transformar Inácio em sheik e enganar Constantino e Julinha. A mando de Joaquim, Iolanda segue Davi para conseguir os negativos da foto dos dois. Matias provoca uma confusão na manifestação organizada por Olívia pela liberdade dos presos políticos. Iolanda flagra Davi com seus livros sobre mágica. Olívia é atingida por um tiro.



Cara e Coragem

Anita repreende Jonathan por chamá-la com o nome de Clarice. Pat se emociona com o resultado do exame de Alfredo. Ele está curado e o tumor era benigno. Regina convence Rebeca a doar os brinquedos de Chiquinho para caridade e retira todos os objetos do quarto da criança. Pat questiona Moa sobre a conversa que ele teve com Alfredo no hospital, mas o dublê disfarça. Anita e Jonathan passam a noite juntos. Jéssica descobre que a antiga tatuagem de Anita era um tribal, o mesmo desenho que Clarice tinha no tornozelo. Pat, Moa e Ítalo pensam em como convencer Leonardo a desistir da ideia de treinar na Coragem.com. Pat vai a uma reunião do grupo de mulheres e Ítalo, Moa e Rico a observam pela câmera que está no broche da dublê. Pat descobre que o grupo de mulheres planeja se vingar de Gustavo e Rico fica assustado. Anita confirma a Jéssica que era ela quem estava no carro na noite em que Clarice morreu.



Pantanal

Mariana percebe que José Leôncio sente ciúmes de Irma. Jove vai a Campo Grande buscar a foto que do Velho do Rio, e Juma promete deixar o marido por ter traído a entidade. Zuleica aceita ir com os filhos para o Pantanal, depois que Tenório resolver o problema com Maria. José Leôncio tranca Juma no quarto e fica incrédulo ao notar que a nora conseguiu escapar. Alcides e Zaquieu fogem de uma onça que ameaça atacá-los. José Leôncio fica aflito ao saber por Ari que Jove vai pousar à noite na fazenda. Juma é surpreendida com a presença de José Lucas em sua tapera.