Mar do Sertão

Timbó se recusa a acreditar que encontrou petróleo, mesmo com a confirmação de José e Candoca. Joca e Manduca salvam Xaviera. Pajeú descobre a fuga de Xaviera. Sabá se desespera ao constatar que Escolástica roubou o dinheiro que tinha escondido. Manduca, Joca e Xaviera convencem Pajeú a ir embora sozinho. Laura convida Tertulinho para trabalhar na JM/Chaddad. Deodora repreende Pajeú por reclamar de suas falas contra Candoca. Rosinha pede para José cuidar dos negócios de sua família. Laura avisa que Tertulinho precisa desistir de Candoca.



Cara e Coragem

Moa aborda Pat, que assume o romance com Rômulo. Lou aceita o pedido de Joca, desde que Olívia também a conduza até o altar. Moa afirma que provará a falta de caráter de Rômulo. Pat teme não se acertar mais com Moa. Anita pede a ajuda de Clarice para ir à delegacia depor contra Regina e Danilo. Alfredo revela a Olívia sua apreensão com o resultado do exame de DNA. Lou questiona Pat sobre o relacionamento com Rômulo. Anita presta depoimento a Marcela e Paulo. Regina tenta um divórcio amigável com Leonardo. Rebeca fala para Moa que Rômulo é amigo de Danilo. Chega o dia do casamento de Lou e Rico. Rico, Joca e os convidados chegam ao local do casamento. Renan sequestra Lou antes da cerimônia.



Travessia

Guida fica sabendo por Oto que as casas e as ações da empresa de Moretti estão em seu nome. Guida dá um prazo para Moretti deixar a casa e ameaça vender as ações que estão em seu nome para Guerra. Moretti avisa a Guida que ela tem uma dívida que terá de sanar sozinha, caso se separe dele. Cotinha aconselha Guida a contratar um advogado para enfrentar Moretti. Brisa se esquiva de Ari quando ele tenta saber sobre o material que ela enviou para Guerra. Moretti fala a Stenio sobre o medo de Guida se unir a Oto. Bia mostra a Dante e Sara um recorte de uma notícia sobre um acidente de carro, supondo que possa ser Débora. Dante supõe que a moça do acidente pode não ter sobrevivido.