Além da Ilusão

Davi decide procurar a proprietária da empresa de manutenção dos teares. Úrsula acredita que Neide tem um caso com Ambrósio. Abel ameaça revelar o segredo de Lucinha. Joaquim ordena que Abel sabote a tecelagem novamente. Isadora conta para Rafael que marcou a data de seu casamento com Joaquim. Leônidas cobra de Benê e Fátima o pedido que fez a eles. Matias adultera o chá que Manuela prepara para Heloísa. Úrsula confirma suas suspeitas sobre Ambrósio. Abel sabota a tecelagem e Tenório se acidenta. Davi descobre quem é a dona da falsa empresa que Joaquim contratou. Elias examina o verdadeiro Rafael Antunes e o questiona sobre seu nome.



Cara e Coragem

Gustavo e Teca prestam socorro a Samuel. Ângelo se desespera ao saber que Samuel foi atropelado. Marcela encontra algumas falhas no caso de Clarice. Moa se preocupa com Pat. Kaká Bezerra é escalado para ser o dublê de Andréa Pratini depois que ela dispensa os serviços de Pat. Bob Wright vai à casa de Danilo. Pat faz uma proposta de trabalho para Olívia. Alfredo flagra Joca e Olívia juntos e o sogro pede que o ilustrador não comente nada com Pat. Ítalo vai ao hospital tentar falar com Samuel, e não acredita quando ele afirma ter visto Clarice na rua. Anita lembra de um de seus encontros com Clarice. Duarte aceita trabalhar para Danilo. Moa tira satisfações com Pat sobre ela ter desistido da campanha publicitária. Leonardo fica surpreso quando Ângelo chega à casa de Regina e a culpa pela morte de Samuel.



Pantanal

José Leôncio vai à capela rezar. Juma diz a José Lucas que ainda não é mulher de Jove. Jove cancela a compra de sal grosso que José Leôncio fez. Marcelo não concorda com a forma de Tenório tratar os negócios. Irma incentiva Gustavo a ir em busca de sua felicidade. Tenório discute com Marcelo. Zefa pede a Maria Bruaca para assistir à moda de viola na fazenda de José Leôncio, em troca de não contar a Tenório que Alcides dormiu com a patroa. Marcelo pede desculpas ao pai. José Leôncio repreende Jove. Guta decide deixar o Pantanal, e se surpreende ao ver Marcelo chegar com Tenório.