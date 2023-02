Mar do Sertão

Firmino avisa a José sobre Fubá Mimoso. Candoca tenta convencer José a não ir atrás de Fubá Mimoso. Firmino se encontra com Fubá Mimoso. Xaviera fala da desconfiança que teve com Noé para Tertulinho. Coronel oferece dinheiro para Noé deixar Canta Pedra. Sabá se desespera quando Timbó quase descobre uma de suas câmeras. Deodora convence Mirinho a assinar um documento que o incrimina de desvio de dinheiro da prefeitura, e Floro fica incomodado. O Coronel revela seu plano contra Noé para Catão. José e Fubá Mimoso ficam frente a frente.



Vai na Fé

Ben tenta conversar com Sol. Lumiar dá um falso recado de Sol para Jenifer e mente para o marido sobre o encontro com a mãe de sua aluna. Sol desconfia quando Jenifer conta que Lumiar deu um recado seu para ela. Sol procura Lumiar, e as duas combinam de manter Jenifer e Ben afastados. O rosto de Lui volta ao normal. Ben fica preso no Tribunal. Lumiar vai ao bar do Simas. Theo vê Kate dançar e imagina Sol. Simas tenta falar com Ben ao ver Lumiar se embriagar, e acaba pedindo ajuda a Theo. Theo leva Lumiar para o bar de Orfeu e gosta quando ela desabafa com ele. Lui não consegue transar com Érika. Theo tenta beijar Lumiar.



Travessia

Guida envia a foto de Moretti algemado para Guerra. Cidália deixa claro a Ari que, como assessor financeiro, ele deverá submeter as decisões para aprovação a ela. Oto percebe que Brisa quis protegê-lo na acareação. Oto confessa que se passou por Alfredo Serra e livra Brisa de qualquer complicação. Núbia pergunta a Ari, na frente de Guerra, sobre ações que o filho teria transferido para ela. Stenio diz a Laís que conseguiu a liminar para soltura de Moretti. Ari pede a Gil que venda para ele suas ações, pensando em passá-las a Núbia. Cidália desconfia de Ari. Guerra manda Ari mostrar a ele o papel da transferência das ações para Núbia.